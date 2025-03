Betrieb mit Verzögerungen: Warnstreik trifft auch Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe

Stuttgart/Karlsruhe - Wegen Warnstreiks der Gewerkschaft sind am frühen Morgen mehrere Flüge an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe ausgefallen. In Stuttgart wurden bis 7 Uhr drei Flüge annulliert, darunter zwei Inlandsflüge nach Hamburg und Frankfurt .

Am Stuttgarter Flughafen ist der Verkehr heute eingeschränkt. (Archivbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben einer Flughafensprecherin finden von 177 geplanten Flügen am Montag 80 statt, 98 werden gestrichen, verschoben oder an andere Flughäfen verlegt. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fallen 16 von 17 Flügen aus.

Von Verdi hieß es: "Der Betrieb läuft mit Verzögerungen." Passagiere würden mit Bussen etwa zum Ausweichflughafen Friedrichshafen gefahren. Die Terminals waren demnach am Morgen noch ziemlich leer.

"Die Lage ist relativ entspannt", so der Verdi-Sprecher. Auch die Flughafensprecherin meinte: "Es sieht soweit gut aus." Am frühen Morgen habe es nur Wartezeiten von etwa fünf Minuten gegeben.

Die meisten Fluggäste hatten sich auch am Baden-Airport (Karlsruhe/Baden-Baden) auf den Ausstand eingestellt; sie hatten umgebucht und waren gar nicht erst gekommen.

Nur sieben Menschen, die die Streik-Info zu spät bekommen hatten, standen nach Angaben eines Flughafensprechers am Baden-Airport am frühen Morgen vergeblich am Schalter.