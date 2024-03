Streik in den LVB-Werkstätten! Deshalb könnte es in Leipzig zu Straßenbahn-Ausfällen kommen

Leipzig - In Leipzig werden bis Ende der Woche die Straßenbahn-Werkstätten der LVB bestreikt .

Sollten in den kommenden Tagen Straßenbahnen beschädigt werden, können sie erst ab der nächsten Woche wieder repariert werden. (Archivbild) © Ralf Seegers

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IFTEC GmbH & Co KG - der Instandhaltungs- und Wartungspartner der LVB - legen noch bis Samstagmorgen um 6 Uhr ihre Arbeit nieder.

Da in dieser Zeit in den Werkstätten also keine Fahrzeuge repariert werden können, warnen die Verkehrsbetriebe bei technischen Problemen oder Schäden vor möglichen Fahrtausfällen.

Wer also in den kommenden Tagen im Leipziger Straßenbahnnetz unterwegs ist, sollte sich stets kurz vor Abfahrt über die verfügbaren Verbindungen informieren.