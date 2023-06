13.06.2023 18:58 1.661 Bosch-Mitarbeiter streiken in der Pause, Hafen-Mitarbeiter ziehen nach

Am Dienstag protestierten rund 200 Mitarbeiter von Bosch in ihrer Pause vor der Halbleiterfabrik in Hellerau.

Von Lennart Zielke

Dresden - Am Dienstag protestierten rund 200 Mitarbeiter von Bosch in ihrer Pause vor der Halbleiterfabrik in Hellerau. Dresdens IG-Metall-Chef Stefan Ehly (39, r.) fordert eine faire Regelung für den Dresdner Standort. © Steffen Füssel Neben besseren Arbeitsbedingungen forderten sie die Zahlung eines Inflationsausgleichs (3000 Euro). Dresdens IG-Metall-Chef Stefan Elly (35): "Der Ausgleich wird an allen anderen Standorten gezahlt, nur hier nicht."

Am Mittwoch geht es munter weiter mit den Streiks: Die Gewerkschaft ver.di fordert die Arbeiter der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe, zu denen auch der Alberthafen gehört, zur Arbeitsniederlegung (7-13 Uhr) auf. Rund 200 Beschäftigte von Bosch zeigten bei einer Protestaktion, wo der Hammer hängt. © Steffen Füssel Den Streikenden geht es um mehr Geld (420 Euro), insbesondere für die unteren und mittleren Gehaltsklassen.

Titelfoto: Steffen Füssel