Flugbegleiter wehren sich gegen Abschiebungen: "Wir sind keine Vollzugsbeamten"

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO fordert ein Ende der Praxis, Abschiebungen auf zivilen Linienflügen durchzuführen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Frankfurt (Main) - Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation UFO fordert ein Ende von Abschiebungen auf zivilen Linienflügen. Laut der Gewerkschaft sollen Rückführungen künftig ausschließlich durch staatliches Personal mit eigenen Transportmitteln erfolgen. Grund dafür seien erhebliche sicherheitsrelevante, psychische und ethnische Belastungen, denen das Personal, die Ausreisepflichtigen und andere Passagiere bei solchen Einsätzen ausgesetzt sind.

Der Großteil der Abschiebungen aus Deutschland findet an Board von Linienflügen statt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa "Flugbegleiter sind keine Vollzugsbeamten", erklärt Joachim Vázquez Bürger, Vorstandsvorsitzender von UFO, in einer Pressemitteilung. "Unsere Aufgabe ist es, für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Passagiere zu sorgen – und nicht der Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen beizuwohnen." Die Verantwortung für Abschiebungen liege alleine beim Staat. Somit müsse dieser die Zwangsmaßnahmen mit eigenem, geschultem Personal durchführen und dürfe diese Aufgabe nicht auf zivile Airlines auslagern, fordert der Vorsitzende im Namen seiner über 10.000 Mitglieder. Laut Bundesregierung fanden im ersten Halbjahr 2025 über 10.000 Abschiebungen per Flugzeug statt.

Zwar heben immer wieder einzelne Charterflüge ab, die ausschließlich mit abzuschiebenden Personen besetzt sind, die Mehrheit findet jedoch in zivilen Linienflügen statt. Dabei werden die ausreisepflichtigen Personen zumeist von Bundespolizisten begleitet. Trotzdem kommt es laut der Gewerkschaft immer wieder zu teils gefährlichen Zwischenfällen.

Mitglieder der Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) fordern die Bundesregierung zum Handeln auf. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Psychische Belastungen und Gewissensbisse