Chemnitzer DRK Krankenhaus wird am Dienstag erneut bestreikt
Chemnitz - Erneut ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des Chemnitzer DRK Krankenhauses zum Streik auf.
Wie die Krankenhausverwaltung mitteilte, wird die Klinik am Dienstag in der Zeit von 5.30 Uhr bis 22 Uhr bestreikt.
"Die Versorgung der Patienten, Notfallversorgung und Geburtshilfe sind gewährleistet. Bereits im Krankenhaus befindliche Patienten werden weiterhin gut versorgt", heißt es weiter.
Auch Patienten mit geplanten Terminen am Streiktag sollen wie geplant zum Aufnahmegespräch kommen.
Das Krankenhaus bleibt über die Riedstraße sowie die Unritzstraße zu jedem Zeitpunkt erreichbar. Dies gilt auch für Notaufnahme, Rettungsdienste und auch die Geburtshilfe.
Ziel des erneuten Streiks ist es laut ver.di, den Druck in der seit über einem Jahr andauernden Tarifauseinandersetzung zu erhöhen und Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen.
Seit Oktober des vergangenen Jahres fordert die Gewerkschaft für die rund 10.000 Beschäftigten des DRK Sachsen deutliche Verbesserungen bei Einkommen, Arbeitszeit und Urlaubstagen.
Titelfoto: Ralph Kunz