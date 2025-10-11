Chemnitzer DRK Krankenhaus wird am Dienstag erneut bestreikt

Chemnitz - Erneut ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des Chemnitzer DRK Krankenhauses zum Streik auf.

Erneut werden die Beschäftigten des DRK Krankenhauses zum Streik aufgerufen. © Ralph Kunz

Wie die Krankenhausverwaltung mitteilte, wird die Klinik am Dienstag in der Zeit von 5.30 Uhr bis 22 Uhr bestreikt.

"Die Versorgung der Patienten, Notfallversorgung und Geburtshilfe sind gewährleistet. Bereits im Krankenhaus befindliche Patienten werden weiterhin gut versorgt", heißt es weiter.

Auch Patienten mit geplanten Terminen am Streiktag sollen wie geplant zum Aufnahmegespräch kommen.

Das Krankenhaus bleibt über die Riedstraße sowie die Unritzstraße zu jedem Zeitpunkt erreichbar. Dies gilt auch für Notaufnahme, Rettungsdienste und auch die Geburtshilfe.