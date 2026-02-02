Hamburg steht still: Warnstreik legt Nahverkehr lahm

Hamburg - Wegen eines 24-stündigen Warnstreiks fahren am Montag voraussichtlich keine U-Bahnen. Auch die meisten Busse bleiben in den Depots, wie die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) mitteilten.

Aufgrund eines Warnstreiks blieben die Busse am Montagmorgen in Hamburg in ihren Depots. © NEWS5 / Sebastian Peters

Beide Unternehmen rechnen "nicht damit (...) den Bus- und U-Bahn-Betrieb in Hamburg aufnehmen zu können".

Fahrgäste seien gebeten, auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und gegebenenfalls auf andere Verkehrsangebote auszuweichen. Von dem 24-stündigen Warnstreik nicht betroffen seien die S-Bahn und die Hadag-Fähren.

Die Warnstreiks bei der VHH und der Hochbahn beginnen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Montag um 3 Uhr. Auch die Nachtbusse von Montag auf Dienstag seien vom Warnstreik betroffen.

Am Morgen sei beim Busbetriebshof der Hochbahn in Harburg eine Kundgebung geplant.