Warnstreik legt Nahverkehr in NRW lahm: So kommt Ihr trotzdem ans Ziel

Beim Streik in NRW werden viele Haltestellen einen Tag lang nicht angefahren. Für viele Pendler und Schüler ist das eine Herausforderung.

Von Volker Danisch Düsseldorf - Keine U-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbahnen sowie nur wenige fahrende Busse: Der öffentliche Nahverkehr fällt heute in großen Teilen Nordrhein-Westfalens weitgehend aus.

Neben nahezu alle großen kommunalen Verkehrsbetriebe in NRW wird auch die KVB am Montag bestreikt. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa Mit dem Betriebsbeginn sollen Warnstreiks in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben starten. Zu den ganztägigen Arbeitsniederlegungen hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Bestreikt werden nahezu alle großen kommunalen Verkehrsbetriebe wie KVB (Köln), Rheinbahn (Düsseldorf), DSW21 (Dortmund) oder der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Münster. Die Aachener Verkehrsbetriebe Aseag sind nach Angaben der Gewerkschaft eine der wenigen Ausnahmen in NRW, auf die sich die Tarifverhandlungen für die kommunalen Verkehrsbetriebe nicht beziehen. Wie frühere Tarifkonflikte im Nahverkehr gezeigt haben, kann ein kleiner Teil der Linienbusse fahren. Private Subunternehmen sind nicht von den Warnstreiks betroffen. Die Verkehrsbetriebe informieren darüber, welche Buslinien in der jeweiligen Stadt oder Region am Warnstreik noch bedient werden können. Sie geben dazu den Fahrgästen Hinweise auf ihren Internetseiten und in Apps.

S-Bahnen und Regionalzüge in NRW nicht von Warnstreiks betroffen

Wegen eines Warnstreiks ist der Nahverkehr vielerorts zum Erliegen gekommen. Das gilt aber nicht für Züge. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Ein genereller Hinweis ist, dass der Bahnverkehr mit Regional- und S-Bahnen nicht von dem Warnstreik im kommunalen Nahverkehr betroffen ist. So erklärte etwa die Deutsche Bahn, dass die Züge ohne Einschränkungen fahren. Bei früheren Warnstreiks waren S-Bahnen eine häufig genutzte Möglichkeit, auch innerhalb der Großstädte zumindest eine Etappe weit voranzukommen. "Auf den Hauptstrecken wird es zur Rushhour noch voller werden", sagt ADAC-Sprecher Thomas Müther. Wer mit dem Auto unterwegs sein müsse, sollte zumindest die Stoßzeiten zwischen 7 und 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr meiden und sich vorab über die aktuelle Verkehrslage informieren. "Es lohnt sich, sehr früh loszufahren. Auch Fahrgemeinschaften können eine Option sein", erklärt er. Wie stark sich der Warnstreik im Nahverkehr auf die Verkehrslage auswirken wird, hängt laut ADAC entscheidend davon ab, wie viele Arbeitnehmer sich auf den Streik einstellen und gegebenenfalls auch im Homeoffice arbeiten können.

Besteht trotz der Warnstreiks Schulpflicht in Nordrhein-Westfalen?