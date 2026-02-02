Warnstreik im Nahverkehr: Wo Bus und Bahn in Thüringen ausfallen

Erfurt - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr Thüringens müssen heute (Montag) ab den frühen Morgenstunden mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Der Warnstreik legt den öffentlichen Nahverkehr in Thüringen größtenteils lahm. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat während der laufenden Tarifverhandlungen für den ganzen Tag zu Warnstreiks bei einer Reihe von kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. Viele Straßenbahn- und Buslinien fallen aus.

Örtlich ist auch der Schülerverkehr betroffen. Befristete Arbeitsniederlegungen soll es auch in anderen Bundesländern geben.

Betroffen in Thüringen sind nach Gewerkschaftsangaben kommunale Verkehrsunternehmen in Erfurt, Jena, Gera, im Saale-Holzland-Kreis, im Kyffhäuserkreis, in Mühlhausen, Sondershausen, im Unstrut-Hainich-Kreis, in Gotha, Weimar und im Weimarer Land. Dagegen fahren viele private Busunternehmen, die nicht unter den Tarifvertrag fallen, wie üblich.

Verdi begründete die Aktion in Thüringen damit, dass die erste Verhandlungsrunde zum Tarifvertrag Nahverkehr ohne

Ergebnis geblieben sei - die Arbeitgeber wollten sogar eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.