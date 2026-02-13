Hamburger brauchen Geduld: Nächste Woche streiken erneut U-Bahnen und Busse

Hamburg - Die Streiks im öffentlichen Nahverkehr gehen weiter. Auch in der nächsten Woche müssen Hamburger mit erheblichen Einschränkungen bei U-Bahnen und Bussen rechnen.

In der nächsten Woche kann es in den öffentlichen Verkehrsmitteln von Hamburg wieder eng werden. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Verdi ruft zu sogenannten "Wellenstreiks" auf, deswegen drohen in Hamburg am kommenden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Einschränkungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, teilte die Gewerkschaft mit.

Laut der Gewerkschaft sollen Fahrgäste durch die "Wellenstreiks" weniger Probleme bekommen. Denn es seien immer nur einzelne Gewerke bei Hamburger Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Holstein (VHH) von den Streiks betroffen.

Welche U-Bahn und Buslinien genau betroffen sind, will Verdi jeweils einen Tag vorher bekanntgeben. Fahrgäste sollen, wenn möglich auf S-Bahnen ausweichen, diese seien nicht vom Streik betroffen. Auch die Fähren der HADAG sollen weiterhin fahren.

Grund für die Streiks sind die noch immer andauernden Tarifverhandlungen. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent bei der Hochbahn.

Die VHH habe ein Angebot vorgelegt, welches Verdi jedoch nicht als zufriedenstellend erachtet.