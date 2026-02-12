Streiks sorgen für Ausfälle: Zahlreiche Flüge gestrichen

Hamburg - Wegen des Streiks beim Lufthansa-Personal sind am Hamburger Flughafen Flüge der Gesellschaft von und nach Frankfurt und München gestrichen worden.

Über 20 Abflüge und Landungen fallen am Donnerstag am Hamburger Flughafen aus. © Bodo Marks/dpa

Wie auf den Internetseiten des Airports zu sehen ist, sind sowohl Abflüge als auch Ankünfte zu den beiden Flughäfen abgesagt worden.

Von Hamburg aus hatte Lufthansa ursprünglich je zwölf Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant.

Aufgerufen zur Arbeitsniederlegung haben die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.