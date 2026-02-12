Lufthansa-Streik: So ist die Lage an den NRW-Airports

Düsseldorf/Köln - Die Crew-Streiks bei der Lufthansa haben in Nordrhein-Westfalen vor allem den Flughafen Düsseldorf betroffen.

Aufgrund von Streiks kommt es derzeit deutschlandweit zu Annullierungen von Lufthansa-Flügen. © Hannes P. Albert/dpa

Laut Flugplan fielen dort zwölf Landungen sowie Starts Richtung München und Frankfurt aus. Nur eine einzige Maschine von Lufthansa City Airlines sollte am Donnerstagabend planmäßig ankommen und wieder abfliegen.

Am Flughafen Köln/Bonn gab es dagegen keine Annullierungen. Eine Maschine von Lufthansa City Airlines aus München war am Vormittag planmäßig gelandet und wieder gestartet. Drei weitere Verbindungen standen am Mittag als planmäßig im Flugplan.

Auf dem Airport in Münster/Osnabrück wurde eine Abendverbindung von und nach München gestrichen. Von den übrigen drei Abflügen waren am Mittag bereits zwei erfolgt, der dritte sollte nach Plan verlaufen.

Die Piloten streiken bei den Airlines Lufthansa und Lufthansa Cargo. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat das Personal ebenfalls bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei der Regionaltochter Cityline zu einem Warnstreik aufgerufen.

Während die Piloten laut Aufruf für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.