Hamburger Hochschulen: Hunderte Studierende streiken

Von Markus Klemm Hamburg - Hunderte Beschäftigte der Hamburger Hochschulen sind in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst in einen Warnstreik getreten.

Mehr als 1000 Menschen beteiligten sich an dem Streik in Hamburg. © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich mehr als 1000 Menschen an dem Demonstrationszug, der vom Campus der Universität zur Hochschule für Angewandte Wissenschaften führte.

Die Arbeit niederlegen sollten beim bundesweiten Branchenstreiktag alle studentischen Beschäftigten, alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten sowie Dual Studierende.

Betroffen waren laut Verdi alle Universitäten und Hochschulen, die Staats- und Universitätsbibliothek und das Hamburger ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft.

Auf dem Campus der Universität forderten die Demonstranten unter anderem bessere Arbeits- und Studienbedingungen.

Auf Transparenten und Plakaten hieß es unter anderem "Ausfinanzierung statt Mangelverwaltung!" und "Weil sparen an Bildung sparen an Zukunft ist". Ebenfalls war zu lesen: "Get organized to strike".

In der aktuellen Tarifrunde der Länder haben die Gewerkschaften an mehr als 60 Hochschulstandorten zu Aktionen aufgerufen.