Warnstreik am Uniklinikum Jena: Hunderte Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder
Jena - Am Uniklinikum Jena wird am Dienstag gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen.
Rund 300 Mitarbeiter der Uniklinik beteiligen sich am Warnstreik. Am Vormittag waren die Beschäftigten zum Streiklokal "LISA" in Jena‑Lobeda gezogen. Bis 22 Uhr soll der Warnstreik andauern.
Die Patienten werden in dieser Zeit allerdings versorgt. Eine mit der Gewerkschaft ver.di abgeschlossene Notdienstvereinbarung stelle sicher, dass die Versorgung von Notfällen und lebenswichtige Behandlungen jederzeit gewährleistet sind, teilte das Uniklinikum mit.
Bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Die Betroffenen sollen vorab informiert werden, wenn ihre Behandlungstermine nicht stattfinden können, hieß es.
Hintergrund des Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Bereits am 14. Januar dieses Jahres hatte die Gewerkschaft zu einem Streik an der Uniklinik aufgerufen.
