Warnstreik am Uniklinikum Jena: Hunderte Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder

Jena - Am Uniklinikum Jena wird am Dienstag gestreikt . Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen.

Am Uniklinikum Jena wird am Dienstag gestreikt. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Rund 300 Mitarbeiter der Uniklinik beteiligen sich am Warnstreik. Am Vormittag waren die Beschäftigten zum Streiklokal "LISA" in Jena‑Lobeda gezogen. Bis 22 Uhr soll der Warnstreik andauern.

Die Patienten werden in dieser Zeit allerdings versorgt. Eine mit der Gewerkschaft ver.di abgeschlossene Notdienstvereinbarung stelle sicher, dass die Versorgung von Notfällen und lebenswichtige Behandlungen jederzeit gewährleistet sind, teilte das Uniklinikum mit.

Bei geplanten Untersuchungs- und Behandlungsterminen kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Die Betroffenen sollen vorab informiert werden, wenn ihre Behandlungstermine nicht stattfinden können, hieß es.