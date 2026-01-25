Kater Nacho hat noch Hoffnung: Wer schenkt dem Charakterkopf ein Zuhause?

Hamburg - Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Kater Nacho sitzt seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg . Wer schenkt dem Charakterkopf ein liebevolles Zuhause?

Kater Nacho aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 3. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Alt werden will die Samtpfote dort aber nicht.

Von seinen Pflegern wird Nacho als "Sonderedition mit Charakter" beschrieben. Am Anfang präsentierte er sich im Tierheim demnach reserviert und ließ sich alles andere als gern anfassen.

Das hat sich mittlerweile aber deutlich geändert. Der Stubentiger ist inzwischen sehr menschenbezogen und sucht aktiv Nähe. Dabei weiß er allerdings ganz genau, was er will - und was nicht.

Wenn ihm mal etwas nicht passt, teilt Nacho das unmissverständlich mit. Er braucht deshalb Menschen, die seine Signale ernst nehmen, ihm seinen Freiraum lassen und nicht erwarten, dass er rund um die Uhr auf Abruf kuscheln will.