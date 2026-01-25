Kater Nacho hat noch Hoffnung: Wer schenkt dem Charakterkopf ein Zuhause?

Kater Nacho aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Er ist ein Charakterkopf mit einigen Eigenheiten.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Kater Nacho sitzt seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg. Wer schenkt dem Charakterkopf ein liebevolles Zuhause?

Kater Nacho aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 3. September des vergangenen Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Alt werden will die Samtpfote dort aber nicht.

Von seinen Pflegern wird Nacho als "Sonderedition mit Charakter" beschrieben. Am Anfang präsentierte er sich im Tierheim demnach reserviert und ließ sich alles andere als gern anfassen.

Das hat sich mittlerweile aber deutlich geändert. Der Stubentiger ist inzwischen sehr menschenbezogen und sucht aktiv Nähe. Dabei weiß er allerdings ganz genau, was er will - und was nicht.

Wenn ihm mal etwas nicht passt, teilt Nacho das unmissverständlich mit. Er braucht deshalb Menschen, die seine Signale ernst nehmen, ihm seinen Freiraum lassen und nicht erwarten, dass er rund um die Uhr auf Abruf kuscheln will.

Kater Nacho ist im Tierheim stark unterfordert und braucht Freigang

Der Vierbeiner hat seine Eigenheiten. Er braucht unbedingt Freigang, um rennen und entdecken zu können.
Der Vierbeiner hat seine Eigenheiten. Er braucht unbedingt Freigang, um rennen und entdecken zu können.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wer die Eigenheiten des Katers akzeptiert, bekommt einen präsenten, wachen und spannenden Vierbeiner, der gerne Teil des Alltags seiner Menschen ist - wenn auch auf seine eigene Art und Weise.

Im Tierheim ist Nacho derzeit stark unterfordert. Den fehlenden Platz und die fehlende Abwechslung merkt man der Samtpfote demnach absolut an. In seinem zukünftigen Zuhause braucht er deshalb unbedingt Freigang, um rennen und entdecken zu können.

Bis er sein Für-Immer-Zuhause findet, freut sich der Kater laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.

Ihr wollt Nacho eine liebevolle Bleibe schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.

