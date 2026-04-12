Heftige Streik-Woche für Sachsen angekündigt: Hier kommt es zu massiven Ausfällen im Bus- und Flugverkehr
Dresden/Leipzig/Chemnitz - Eine heftige Streik-Woche steht Sachsen bevor! Sowohl im Flug- als auch vielerorts im Busverkehr muss mit massiven Behinderungen gerechnet werden.
Zunächst sind Piloten der Lufthansa aufgerufen, ab Montag um kurz nach Mitternacht für 48 Stunden die Arbeit niederzulegen - so die Ankündigung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC).
Dies trifft auch die Flughäfen des Freistaats. In Dresden sind bis einschließlich Dienstag sämtliche Verbindungen von und nach Frankfurt sowie München gestrichen, wie es auf der Statusseite des Airports vermeldet wird. Auch einzelne Leistungen von Eurowings entfallen.
Am Flughafen Leipzig/Halle sollen fast alle Verbindungen der Lufthansa betroffen sein. Nach aktuellem Stand geht nur ein Flug von und nach Frankfurt am Montagvormittag.
Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei dem deutschen Luftfahrtkonzern, der eine "neue Stufe der Eskalation" erreicht sieht. Knackpunkte der Tarifverhandlungen sind die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter "Cityline".
Arbeitskämpfe im Busverkehr zur Wochenmitte
Ab Mittwoch stehen dann viele Busse im Freistaat still. Die Gewerkschaft Verdi ruft für die AVN-Gruppe bis zum Samstag in den Kreisen Zwickau, Erzgebirge, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie in den Städten Dresden und Chemnitz zu weiteren Streiks auf.
Der Arbeitgeber habe erst für den 12. Mai einen weiteren Verhandlungstermin angeboten, heißt es - für Verdi offenbar völlig unzureichend.
Der Gewerkschaft will etwa Verbesserungen bei der Arbeitszeit im Schichtdienst und eine Erhöhung des Jahresurlaubs erreichen.
Zum AVN Sachsen gehören folgende Unternehmen: die DVS Dresden (betreibt auch Fähren), ETP Chemnitz, die Regionalverkehre in Sächsischer Schweiz/Erzgebirge/Westsachsen, REGIOBUS Mittelsachsen, die Verkehrsgesellschaft Meißen, die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda, die Görlitzer Verkehrsbetriebe, der Omnibusverkehr Oberlausitz, DB Regio Bus Ost (Zittau) und Regionalbus Oberlausitz.
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