"Hier in Sachsen muss gehandelt werden": Gewerkschaft appelliert an die Parteien

Dresden - Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB ) hat an die Parteien im Freistaat appelliert, Sachsenthemen im Wahlkampf in den Vordergrund zu stellen.

"Hier in Sachsen muss gehandelt werden."

Er forderte unter anderem mehr Tarifbindung in sächsischen Betrieben, eine Bildungszeit für Arbeitnehmer und Investitionen in Zukunftsfelder wie erneuerbare Energien, die Wasserstoffinfrastruktur oder die E-Mobilität sowie eine Reform der "dämlichsten Konstruktion in Deutschland", der Schuldenbremse.