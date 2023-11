Hier streiken ab Mittwoch Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt!

Magdeburg - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt zum Warnstreik auf.

Am Mittwoch soll der Lehrkräfte-Streik um 11 Uhr in Burg (Landkreis Jerichower Land) starten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Auftakt ist für Mittwoch in Burg geplant, wie die GEW am Montag mitteilte. Alle Tarifbeschäftigten im Landesdienst im Landkreis Jerichower Land seien ab 11 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Ab 12.30 Uhr ist eine Versammlung in der Stadthalle Burg geplant.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) mit ihrem Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (48, SPD), hatte in der zweiten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält.

Die GEW argumentiert, die Inflation sei noch nicht vorbei und die Beschäftigten hätten aus den vergangenen beiden Jahren einen großen Nachholbedarf beim Gehalt.