Montag und Dienstag streiken die Lehrer

Zwickau/Chemnitz - Lehrkräfte gehen in dieser Woche landesweit auf die Straße, um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Am Montag streiken die Lehrer in Zwickau, am Dienstag in Chemnitz.

Die Kundgebungen starten jeweils um 11 Uhr - in Zwickau auf dem Robert-Schumann-Platz, in Chemnitz auf dem Theaterplatz.

Höhepunkt der Proteste ist der landesweite Warnstreik am Donnerstag mit großen Kundgebungen in Dresden (11 Uhr, Carolaplatz) und Leipzig (10 Uhr, Richard-Wagner-Platz).

Der Sächsische Lehrerverband (SLV) ruft dazu auf, dass alle Lehrkräfte gemeinsam auf die Straße gehen, um Druck auf die Landesregierung auszuüben.