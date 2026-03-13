Lufthansa-Streik am Hamburg Airport: Weitere Flüge gestrichen

Von Christiane Bosch Hamburg - Auch an Tag zwei des zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa fallen am Hamburger Flughafen einige Flüge aus.

Auch am zweiten Tag des Lufthansa-Streiks sind Ankünfte und Abflüge am Hamburger Flughafen betroffen. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Wie auch schon am Vortag sind ausschließlich Flüge von und nach Frankfurt sowie München betroffen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite rund um alle Abflüge und Ankünfte mitteilt.

Das betrifft zehn Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie drei Flüge von und nach München. Damit waren am Freitag bereits wieder deutlich mehr Flieger nach München unterwegs als am Vortag.

Der Pilotenstreik hatte am Donnerstag begonnen.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte mehr als 5000 Pilotinnen und Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline dazu aufgerufen.