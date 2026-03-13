Lufthansa-Streik am Flughafen Düsseldorf: Mehrere Flüge gestrichen

Düsseldorf/Köln - Der zweite Tage des Pilotenstreiks bei der Lufthansa hat begonnen - auch in Nordrhein-Westfalen fallen deshalb heute wieder einige Flüge aus.

Der zweite Streiktag der Lufthansa-Piloten hat begonnen. Für den Flughafen Düsseldorf hat das größere Auswirkungen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Betroffen ist den Angaben im Onlineportal nach der Flughafen in Düsseldorf.

Dort wurden demnach am frühen Morgen bisher insgesamt vier Flüge nach Frankfurt und München gestrichen.

Mehrere am Nachmittag vorgesehene Verbindungen mit den Zielen München und Frankfurt sollen nach jetzigem Stand hingegen planmäßig abfliegen. Ebenfalls wurden vier ankommende Flüge aus München und Frankfurt gestrichen.