Lufthansa-Streik am Flughafen Düsseldorf: Mehrere Flüge gestrichen
Von Tamara Wegbahn
Düsseldorf/Köln - Der zweite Tage des Pilotenstreiks bei der Lufthansa hat begonnen - auch in Nordrhein-Westfalen fallen deshalb heute wieder einige Flüge aus.
Betroffen ist den Angaben im Onlineportal nach der Flughafen in Düsseldorf.
Dort wurden demnach am frühen Morgen bisher insgesamt vier Flüge nach Frankfurt und München gestrichen.
Mehrere am Nachmittag vorgesehene Verbindungen mit den Zielen München und Frankfurt sollen nach jetzigem Stand hingegen planmäßig abfliegen. Ebenfalls wurden vier ankommende Flüge aus München und Frankfurt gestrichen.
Der Flughafen Köln/Bonn ist nach derzeitigem Stand heute nicht betroffen. Laut Onlineportal sollen die drei geplanten Lufthansa-Flüge nach München stattfinden. Auch die drei Landungen wurden nicht gestrichen.
Ähnlich sieht es am Flughafen Münster/Osnabrück aus: Die Lufthansa-Flüge dort sollen laut Onlineportal planmäßig stattfinden.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa