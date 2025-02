Müllabfuhr, Kitas, ÖPNV: Verdi ruft zu Streiks in ganz NRW auf

Düsseldorf/Münster - Städtische Kitas, ÖPNV, Müllabfuhr, Stadtverwaltung: Mit punktuellen Warnstreiks in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in ganz Nordrhein-Westfalen will die Gewerkschaft Verdi in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen nach eigenen Angaben den Druck erhöhen.

Verdi will ab Mittwoch mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Ab heutigem Mittwoch werden die Streikmaßnahmen vielerorts erste Wirkung zeigen, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Aktionen sollen dann mit jeweils unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten fortgesetzt werden.

Über die genauen Auswirkungen vor Ort informieren die örtlichen Verdi-Bezirke den Angaben nach rechtzeitig. Erste Ankündigungen gab es aus mehreren Ruhrgebietsstädten. Auch in Köln sollen Beschäftigte mehrere Ämter am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Am Freitag streikt in der Domstadt zudem die KVB.

Zu den rund 640.000 in Nordrhein-Westfalen von den Tarifverhandlungen betroffenen Beschäftigten von Kommunen und Bundesbehörden gehören auch die Mitarbeiter einer Schleuse am Dortmund-Ems-Kanal. Hier und in einer zugehörigen Leitzentrale sind die Beschäftigten bereits seit Sonntag zum Warnstreik aufgerufen.

Noch bis Mittwochmorgen herrsche daher Stillstand auf der wichtigen Schifffahrtsachse, sagte Gewerkschaftssekretär Bernd Feldhaus. Am Dienstag stauten sich dort bereits mehrere Dutzend Güterschiffe.