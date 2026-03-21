Nächster Streik im ÖPNV: Hier ist am Montag mit Einschränkungen zu rechnen

Stendal - Nachdem der öffentliche Nahverkehr unter anderem in Magdeburg für vier Tage bestreikt wurde, folgt die nächste Arbeitsniederlegung in der altmärkischen Hansestadt Stendal.

Eltern und Schüler sollten sich rechtzeitig informieren, ob ihre Busse fahren. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Stadt sowie das Unternehmen "Stendalbus" am Samstag mitteilten, werden am Montag die Mitarbeiter des ÖPNV im Landkreis streiken. Die Gewerkschaft ver.di habe dazu aufgerufen, hieß es.

"Der konkrete Umfang der Streikbeteiligung kann im Voraus nicht verlässlich eingeschätzt werden. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es im Linienverkehr und der Schülerbeförderung zu Beeinträchtigungen kommen kann", teilte Pressesprecher Stefan Rühling gegenüber TAG24 mit.

Fest steht jedoch, dass durch "Stendalbus" beauftragte Dienstleister nicht davon betroffen sind.

"Im Raum Osterburg und Bismark betrifft dies Heeder Reisen und die RVA, im Raum Tangerhütte und Tangermünde Bus- und Taxibetrieb Krüger. Auf ostelbischer Seite fährt das Busunternehmen Bauz. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass der Betrieb der Linien 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960 und 970 aufrechterhalten werden kann", heißt es weiter.