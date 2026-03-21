Streik sorgt am Montag für spürbare Einschränkungen in sächsischer Klinik

Von Emily Mittmann

Borna - Im Sana Klinikum in Borna wird am Montag gestreikt. Angesichts steigender Preise und Belastungen fordern die Mitarbeiter unter anderem höhere Löhne.

Aufgrund der Demonstration der Mitarbeitenden komme es am Montag in der Sana Klinik in Borna zu Einschränkungen. © Sana.de "In den Sana Kliniken sorgen die Beschäftigten unter schwierigen Bedingungen dafür, dass kranke Menschen rund um die Uhr an sieben Tage in der Woche gut versorgt werden", betonte Niklas Wuchenauer, Gewerkschaftssekretär von ver.di. "Das muss anerkannt werden – auch finanziell." Nach bisher unbefriedigenden Verhandlungsrunden hatten ganze 84 Prozent der Betroffenen für einen Warnstreik am Montag gestimmt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, werde es im Zuge dessen zu spürbaren Einschränkungen des Klinikbetriebs kommen. Trotz allem seien die Versorgung von Notfällen sowie lebenswichtige Arbeiten durch einen Notdienst zu jeder Zeit gewährleistet.

Was die Beschäftigten fordern