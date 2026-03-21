Erneut Streik im Hamburger Nahverkehr: Diese Verkehrsmittel sind betroffen

Hamburg - Wegen eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fahren in Hamburg seit Samstagmorgen keine U-Bahnen mehr.

Bereits am Donnerstag hat die Gewerkschaft Verdi im Hamburger Nahverkehr zum Streik aufgerufen. © Marcus Brandt/dpa

Auch der Busverkehr ist stark eingeschränkt, wie die Hamburger Hochbahn auf ihrer Internetseite mitteilt.

Ob und in welchem Umfang im Tagesverlauf einzelne Buslinien fahren können, werde die Hamburger Hochbahn situativ prüfen, heißt es auf der Website weiter. Weitere Informationen sind dazu bislang nicht bekannt. Nachtfahrten sind ebenfalls vom Streik betroffen.

Einzelne Buslinien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fahren nach Fahrplan oder unregelmäßig.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Hochbahn sowie der VHH zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser begann am Samstagmorgen um 3 Uhr und soll am Sonntagmorgen enden.

Nicht betroffen sind die S-Bahnen und die Hafenfähren. Die Hochbahn war bereits am Donnerstag für 24 Stunden bestreikt worden.