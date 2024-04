Nächster Streik im sächsischen Nahverkehr droht!

Leipzig - Die Gewerkschaft ver.di will im Tarifstreit im regionalen Linienverkehr in Sachsen ihre Mitglieder zu einem Angebot des Arbeitgeberverbands Nahverkehr (AVN) befragen.

Bleiben Bus- und Bahnhaltestellen schon bald wieder leer? © Hendrik Schmidt/dpa

Wie ver.di am Dienstag mitteilte, legte AVN in der fünften Verhandlungsrunde ein neues Angebot vor – eine Erhöhung in drei Schritten um insgesamt 13,7 Prozent und eine Inflationsausgleichs-Prämie.

Die Gewerkschaft hatte eine Erhöhung um 22 Prozent, mindestens aber 750 Euro pro Monat gefordert.



Der Arbeitgeberverband verwies darauf, dass es kein weiteres Entgegenkommen geben werde.