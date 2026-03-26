Nächster Warnstreik an Vivantes Kliniken: Was Patienten wissen müssen

Berlin - An den Vivantes Kliniken sind Beschäftigte seit dem frühen Donnerstagmorgen zum wiederholten Mal in den Warnstreik getreten.

Die streikenden Mitarbeiter wollen am Donnerstag erneut vor dem Abgeordnetenhaus protestieren. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

"Der Streik ist angelaufen", sagte Max Manzey von ver.di der Deutschen Presse-Agentur. Die Aktion soll nach Angaben der Gewerkschaft zwei Tage dauern.

"Wir sehen keine Auswirkungen auf die Notfallversorgung", sagte Vivantes-Sprecher Christoph Lang. "Es kann sein, dass in den Folgetagen geplante Operationen verschoben werden müssen, aber das ist momentan noch nicht absehbar."

Betroffene würden dann benachrichtigt. Beim zurückliegenden Warnstreik seien die Bistros geschlossen geblieben. Möglicherweise könne das erneut eintreten. Patienten bekämen aber in jedem Fall ihr Essen.

Zum Warnstreik aufgerufen sind Angestellte aus Gastronomie, Logistik, Reinigung und anderen Bereichen der Vivantes-Tochterunternehmen. Ärzte und Pflegefachkräfte zählen nicht dazu.