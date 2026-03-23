Busse und Bahnen in NRW stehen zu Wochenbeginn schon wieder still

Köln - Nach dem Streik ist vor dem Streik - zumindest in NRW : Am Montag müssen Fahrgäste in mehreren Städten des Landes erneut mit Einschränkungen bei Bussen und Bahnen rechnen. Auch Köln ist betroffen.

Am Montag wird erneut bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) gestreikt. (Archivbild) © Oliver Berg/dpa

Der Grund: Verdi hat zu weiteren Warnstreiks an zahlreichen Betriebshöfen des Nahverkehrs aufgerufen. Die Auswirkungen werden nach Einschätzung der Gewerkschaft unterschiedlich groß sein - auch ein nahezu kompletter Ausfall des Angebots sei möglich.

Insgesamt gibt es nach Angaben eines Verdi-Sprechers Aufrufe zur Arbeitsniederlegung in 19 Betrieben. Darunter seien etwa Unternehmen in Wuppertal, Mönchengladbach, Krefeld, Castrop-Rauxel, Herne, Bottrop, Oberhausen, Dortmund, Bielefeld und Köln.

Während in der Domstadt nach Angaben der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) lediglich eine Reihe überwiegend linksrheinisch verkehrender Buslinien betroffen sind, könne der Stadtbahnbetrieb aufrechterhalten werden.

Fahrgäste müssten sich hier allerdings auf Beeinträchtigungen einstellen, heißt es.