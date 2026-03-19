Neue ÖPNV-Streiks legen in mehreren Bundesländern den Nahverkehr einmal mehr lahm

Berlin - In mehreren Bundesländern laufen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr, es kommt erneut zu massiven Einschränkungen. Betroffen sind vor allem Hamburg , Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt , wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch in Bayerns Landeshauptstadt München bleiben Busse und Bahnen in den Depots. Dort wird bereits seit Mittwoch gestreikt.

Vielerorts wird heute wieder mal im ÖPNV gestreikt. © dpa | Heiko Rebsch

In NRW ist es bereits der zweite Nahverkehrs-Ausstand in dieser Woche. In Sachsen-Anhalt wiederum dauert der Arbeitskampf vielerorts bis einschließlich Sonntag.

In der Regel fallen durch die Warnstreiks Busse, U- und Trambahnen in den betroffenen Regionen aus. Die Deutsche Bahn mit ihren Regionalzügen und S-Bahnen ist nicht betroffen. Auch die Regionalzüge anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen werden nicht bestreikt.

Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im ÖPNV, die Verdi parallel in allen Bundesländern führte. In Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen.

Auch in Hessen wurde ein Kompromiss erzielt - die Gewerkschaftsmitglieder werden dort nun befragt, ob ihnen das Ergebnis ausreicht. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben, dem größten Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, beginnt heute die nächste Verhandlungsrunde.

"In vielen Ländern stehen wir – im vierten Monat der Tarifrunde – leider immer noch am Anfang", teilte die Vize-Vorsitzende von Verdi, Christine Behle, kürzlich mit. Die Zeiten seien schwierig, heißt es von den Arbeitgebern.