Neuer Warnstreik angekündigt! Wieder Chaos an den drei größten NRW-Flughäfen

Flugpassagiere müssen sich am Montag an mehreren Flughäfen in Nordrhein-Westfalen auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

Von Christian Rothenberg Dortmund/Düsseldorf/Köln - Flugpassagiere müssen sich am Montag an mehreren Flughäfen in Nordrhein-Westfalen auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

Auch die drei größten NRW-Flughäfen in Düsseldorf, Köln und Dortmund sind von dem erneuten ver.di-Warnstreik wieder betroffen. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa Grund ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten des öffentlichen Diensts und der Bodenverkehrsdienste aufgerufen hat. Betroffen sind auch die NRW-Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Dortmund. Auch andere größere Airports in Deutschland sollen bestreikt werden. "Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen", sagte die ver.di-Vize-Vorsitzende Christine Behle. Am Flughafen Köln/Bonn soll der 24-Stunden-Streik am Montag um 5 Uhr beginnen. In Düsseldorf geht es bereits um 2 Uhr los. An beiden Flughäfen sollen sich die Streikenden am Morgen zu einer Kundgebung treffen. Am Flughafen Dortmund startet der ganztägige Warnstreik in der Nacht auf Montag um 0 Uhr.