19.03.2025 19:59 Operation werden verlegt: Warnstreik am Helios Klinikum in Erfurt

Am Helios-Klinikum in Erfurt wird am Donnerstag nur eingeschränkt gearbeitet.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - Am Helios-Klinikum in Erfurt wird am Donnerstag nur eingeschränkt gearbeitet. Am Helios-Klinikum in Erfurt soll es am Donnerstag einen Warnstreik. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa Grund dafür ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Laut Krankenhaus-Angaben sei für Donnerstag ein Notdienst eingerichtet. Notfälle seien abgesichert, planbare Operationen würden verlegt, hieß es. Für Freitag ist die dritte Tarifverhandlungsrunde angesetzt. Die zweite Runde war vor einer Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verhandelt wird bundesweit für rund 21.000 Beschäftigte der 33 Helios-Kliniken, für die der Konzerntarif gilt. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch eine Gehaltssteigerung von 350 Euro pro Monat.

