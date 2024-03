Pendler müssen erneut umplanen: Zweitägiger Warnstreik im NRW-Nahverkehr startet

Es wird wieder gestreikt: Busse und Bahnen bleiben am Dienstag und Mittwoch nahezu überall in NRW im Depot. © Oliver Berg/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Beschäftigte von rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Warnstreik beginnt am Dienstag zu Schichtbeginn - in der Regel zwischen 3 und 4 Uhr - und endet am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag mit dem Schicht-Ende.

Bestreikt werden rund 48 Stunden lang am Dienstag und Mittwoch wieder nahezu alle großen kommunalen Nahverkehrsbetriebe in NRW wie KVB (Köln), Rheinbahn (Düsseldorf), DSW21 (Dortmund), die Stadtwerke Münster oder etwa moBiel (Bielefeld).

Eine große Ausnahme ist dabei weiterhin das Aachener Verkehrsunternehmen ASEAG, für das ein Haustarifvertrag gilt. Auch einige andere Nahverkehrsbetriebe werden nicht von Verdi bestreikt.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits zwei eintägige Warnstreiks Anfang und Mitte Februar sowie einen zweitägigen Warnstreik Ende Februar/Anfang März gegeben.