Riesen-Streik in Sachsen-Anhalt: Diese Betriebe sind bis Samstag betroffen

Die Gewerkschaft ver.di hat im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt erneut zum Warnstreik aufgerufen. © Hannes P. Albert/dpa

Wie ein ver.di-Sprecher mitteilte, solle der Druck auf die Arbeitgeber nach einer gescheiterten Verhandlungsrunde weiter erhöht werden.

"Die Arbeitgeber haben die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte ernst nehmen. Deshalb bekommen sie jetzt die Antwort aus den Betrieben", erklärt Christine Stoffl, Gewerkschaftssekretärin von ver.di.

Die Gewerkschaft ruft von Donnerstag bis Samstag Beschäftigte aus folgenden Betrieben in Sachsen-Anhalt zum Streik auf:

Kaufland-Filialen

Edeka-Centern

Edeka-Filiale im Magdeburger Domviertel

Marktkauf in Burg

Ikea in Magdeburg

Ikea in Günthersdorf

Dafür sollen am Donnerstag in Schönebeck, am Freitag in Burg und am Samstag Kundgebungen stattfinden.