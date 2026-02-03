Schon wieder Unikliniken: Nächste Streiks bereits angekündigt

Düsseldorf - Kaum hat der eintägige Warnstreik in Nordrhein-Westfalen ein Ende gefunden, stehen schon die nächsten Streiks in den Startlöchern.

Nach dem eintägigen Streikt im ÖPNV sind für Mittwoch und Donnerstag bereits die nächsten Streiks angekündigt. © Julian Stratenschulte/dpa

Sowohl am Mittwoch und Donnerstag seien demnach Streiks an etlichen Schulen in den Bezirken Arnsberg, Düsseldorf, Detmold und Münster geplant.

Außerdem sollen am Mittwoch die Beschäftigten an sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster die Arbeit niederlegen und auf die Straße gehen.

Hintergrund der Streiks ist der anhaltende Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst.

Bereits zuvor hatte Verdi einen umfangreichen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in NRW angekündigt und in die Tat umgesetzt. Zum Start in die neue Woche blieben Busse, U-Bahnen und S-Bahnen nämlich still.