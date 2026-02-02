Busse und Bahnen stehen Still: Warnstreik legt Sachsens Nahverkehr lahm

Leipzig - Der öffentliche Nahverkehr ist in mehreren sächsischen Städten wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi zum Erliegen gekommen.

Deutschlandweit laufen am Montag Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr. © Bodo Marks/dpa

In Chemnitz und Leipzig sei der Arbeitskampf am Montagmorgen wie geplant angelaufen, bestätigten Verdi-Sprecher Max Stryczek und Lou Hauser der Deutschen Presse-Agentur.

Auch in Dresden standen die Straßenbahnen am Morgen still. Im Busverkehr kommen auf einigen Linien Verbindungen zustande. Für Zwickau hatte Verdi ebenfalls einen Warnstreik angekündigt.

Die dortigen Verkehrsbetriebe aller vier Städte kündigten vorab teils starke Einschränkungen im Nahverkehr an.

Die Arbeitsniederlegungen sind Teil bundesweiter Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr. Damit will die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber in den parallel laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.