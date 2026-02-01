Gerettete Hündin und ihre Welpen kämpfen plötzlich ums Überleben - Was dann passiert, rührt alle

Covington (USA) - Eigentlich sah es so aus, als würde sich das Leben von 'Baby' endlich zum Guten wenden: Der Labrador -Mix fand nach schwierigen Zeiten im Oktober vergangenen Jahres ein neues Zuhause. Ein Glück, denn die Hündin war schwanger - mit acht Welpen! Doch vor Kurzem der Rückschlag, die vierpfotige Familie wurde lebensbedrohlich krank …

Kurz vor Weihnachten brachte Baby acht Welpen zur Welt. © GoFundMe/Help Save A Momma & Her Puppies

Kurz vor Weihnachten hatte Baby acht kerngesunde niedliche Welpen zur Welt gebracht. "Es war eine freudige und hoffnungsvolle Zeit, Baby dabei zuzusehen, wie sie sich um ihre Kleinen kümmerte und zu sehen, wie sie jeden Tag stärker wurden", erinnern sich Peyton und Leslie Gauthier auf GoFundMe.

Denn dort musste nun eine Spendenseite für die neun Hunde eingerichtet werden. Die im US-Bundestaat Louisiana lebende Hundemama infizierte sich mit Parvovirose und wurde schwer krank.

"Sie befindet sich jetzt beim Tierarzt in einem kritischen Zustand, sie kämpft um ihr Leben." Besonders bitter: Auch ihren Nachwuchs hat es erwischt! Sie "müssen dringend versorgt werden, um zu überleben", heißt es auf der Seite.

Umgerechnet knapp 11.000 Euro wurden als Spendenziel ausgerufen, die in vollem Umfang für die Behandlung der tierischen Familie gedacht seien. Freunde und Bekannte der Gauthiers sowie Netz-User ließen sich nicht lange bitten.