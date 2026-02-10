Schulen, Verkehr, Kliniken: Großer Warnstreiktag in NRW gestartet

Düsseldorf - Zu Warnstreiks in Schulen, Unikliniken und weiten Teilen der Landesverwaltungen haben für den heutigen Dienstag mehrere Gewerkschaften aufgerufen.

Vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf wird es am Dienstag eine große Kundgebung der Gewerkschaften geben. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Fünf lange Tunnel werden zeitweise gesperrt, weil sich auch Mitarbeiter im Kontrollraum des Landesbetriebes Straßen.NRW an den Aktionen beteiligen wollen.

Neben Schulen und Hochschulen sind auch die sechs Unikliniken in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und Münster betroffen.

In Aachen, Köln und Essen hatte es bereits am Montag Warnstreiks an den Unikliniken gegeben.

Die Gewerkschaften wollen mit einem großen Warnstreiktag in NRW den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder weiter erhöhen. Am Mittwoch (11. Februar) beginnt die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam.

Auf einer Kundgebung vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf werden Verdi-Chef Frank Werneke (58) und der Chef des dbb Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer (60), als Redner erwartet.

Die Gewerkschaften fordern für Tarifbeschäftigte der Länder sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr.