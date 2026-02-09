Er wurde aus verwahrlostem Haus gerettet: Jetzt muss Hund Danish wieder lernen, "wie ein Hund zu sein"

Mansfield (USA) - Danish wurde gemeinsam mit vier weiteren Hunden aus einem stark vernachlässigten Haushalt gerettet. Nun sucht ein Tierheim ein neues Zuhause für ihn.

Danish hatte es nicht leicht im Leben. Nun hofft der Welpe auf ein liebevolles Zuhause. © Screenshot/Facebook/Humane Society of Richland County

Gefunden in einem verdreckten Haus ohne Futter, war der Welpe zwar körperlich überraschend stabil, seelisch jedoch ein Wrack. Mitarbeiter beschrieben ihn als wild, unsozialisiert und voller Angst vor Menschen.

Bei seiner Ankunft in einem Tierheim in Ohio war der Rüde mit normalem Hundeverhalten kaum vertraut. Zusätzlich musste er wegen einer Augenlid-Anomalie operiert werden.

Nach mehreren Wochen medizinischer Versorgung und einem anschließenden Aufenthalt in einer Pflegefamilie zeigte Danish erste deutliche Fortschritte. Besonders der Kontakt zu einem anderen Hund, der ihm dabei half, "wieder wie ein Hund zu sein" und grundlegendes Verhalten neu zu erlernen, erwies sich als wertvoll.

Doch Danishs Happy End ist noch offen: Da die Pflegefamilie ihn nicht dauerhaft behalten kann, sucht das Tierheim nun sehr gezielt nach einem geeigneten Zuhause für ihn.

Die Mitarbeiter des Tierheims betonten auf Facebook, dass nur Bewerber infrage kommen, die den besonderen Bedürfnissen des Hundes gerecht werden können. In den sozialen Netzwerken wurde Danishs Geschichte vielfach geteilt, konkrete Adoptionsanfragen lagen zuletzt jedoch noch nicht vor.