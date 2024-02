Streik bei größtem Getränkehersteller verlängert: Gericht ordnet Notdienst an!

Der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) hat seinen Warnstreik verlängert. © Sebastian Gollnow/dpa

Allerdings schränkte das Arbeitsgericht Halle den Arbeitskampf bei der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) in Sachsen-Anhalt am Montag ein und verordnete die Einrichtung eines Notdienstes, wie ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts mitteilte. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte, der Warnstreik bei der MEG werde bis Dienstagfrüh fortgesetzt.

Das Unternehmen gehört zur Schwarz-Gruppe und produziert unter anderem Mineralwasser für Lidl und Kaufland.

Die Firma gehört nach eigenen Angaben zu den größten Herstellern alkoholfreier Getränke in Deutschland. In der Abfüllung an den Standorten in Sachsen-Anhalt arbeiten demnach rund 660 Beschäftigte.

Der Verband der Ernährungswirtschaft zeigte sich angesichts des Tarifkonflikts enttäuscht von der Gewerkschaft. Diese habe die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag abgebrochen.