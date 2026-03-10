Streik-Gefahr gebannt: Tarif-Durchbruch im kommunalen Nahverkehr

Stuttgart - Der Tarifstreit im kommunalen Nahverkehr ist beendet. Nach intensiven Verhandlungen bis tief in die Nacht habe man sich auf einen neuen Manteltarifvertrag verständigt, teilten die Gewerkschaft ver.di und der kommunale Arbeitgeberverband (KAV) gemeinsam mit.

Im Februar kam es in Stuttgart zu Streiks im öffentlichen Nahverkehr. © Marijan Murat/dpa

Damit sind weitere Ausstände im Nahverkehr von Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz vom Tisch.

Die Tarifparteien hatten seit Mitte Januar verhandelt. Im Mittelpunkt standen die Arbeitsbedingungen. Die kommunalen Nahverkehrsbetriebe beschäftigen rund 6700 Menschen im Südwesten.

Auch in anderen Bundesländern wird gerade um neue Manteltarifverträge in diesem Bereich gerungen. Bundesweit hatte es bereits mehrfach Warnstreiks gegeben.

In Baden-Württemberg wurde nur einmal gestreikt: Anfang Februar hatten die Bus- und Bahnfahrer einen Tag lang ihre Arbeit niedergelegt. Die Fahrzeuge standen dort daraufhin weitgehend in den Depots.

Der Abschluss umfasst demnach ein Gesamtpaket, das sowohl Verbesserungen für die Beschäftigten als auch Planungssicherheit für die Betriebe schafft. Alle wesentlichen Ungerechtigkeiten bei Zuschlägen und Eingruppierung werden behoben, so ver.di.

So steigt beispielsweise der Nachtzuschlag um ein Viertel – und auch andere Zuschläge werden schrittweise erhöht. Die Bezahlung von Überstunden werde ebenfalls verbessert.