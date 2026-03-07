Neue Woche startet mit Streiks! Einschränkungen von Düsseldorf bis ins Bergische Land

Düsseldorf - Fahrgäste von Düsseldorf bis ins Bergische Land müssen sich am kommenden Dienstag auf massive Einschränkungen im Nahverkehr einstellen: Beschäftigte mehrerer kommunaler Verkehrsunternehmen würden dann ganztägig die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Schon am Montag stehen die Busse der Dortmunder Verkehrsbetriebe still. (Archivfoto) © Bernd Thissen/dpa

Betroffen sind unter anderem die Rheinbahn in Düsseldorf und im Kreis Mettmann sowie Verkehrsunternehmen in Wuppertal, Solingen, Remscheid, Leverkusen und Bergisch Gladbach.

Nach Angaben der Gewerkschaft sollen am Dienstag (10. März) in den betroffenen Städten ganztägig keine Busse und Straßenbahnen fahren. S-Bahnen und Regionalzüge seien von dem Warnstreik nicht betroffen.

Bereits am Montag (9. März) wird der kommunale Nahverkehr in Dortmund bestreikt. In Bochum, Gelsenkirchen, Herne, Castrop-Rauxel und Herten müssen Fahrgäste an diesem Samstag mit Einschränkungen rechnen.

Auslöser ist der Tarifkonflikt für die etwa 30.000 Beschäftigten in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben in NRW mit inzwischen zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden.