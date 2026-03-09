Achtung, Warnstreik: Hier in Sachsen fallen morgen viele Busse aus
Pirna - Fahrgäste müssen sich wieder auf einen Warnstreik einstellen! Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder vom Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) zum Arbeitskampf aufgerufen.
Ab Dienstag, 3 Uhr, muss deshalb 24 Stunden lang mit massiven Fahrtausfällen auf allen Regionalbus- und Stadtverkehrslinien gerechnet werden, teilte das Unternehmen mit.
Auch die RVSOE-Fähren, die Kirnitzschtalbahn, die Schülerverkehre, die Sport- und Schwimmbusse sowie die DB-Regio-Ersatzverkehre (auf den Linien S1, S3, RB71, RB72) seien betroffen.
"Einschränkungen in den Öffnungszeiten der RVSOE-Servicebüros sowie des Servicetelefons sind ebenfalls möglich", heißt es.
Hintergrund des Ausstands ist die festgefahrene Situation bei den Tarifverhandlungen für Beschäftigte der AVN-Gruppe Sachsen. Die dritte Runde endete ohne Ergebnis.
"Die Arbeitgeber waren nicht bereit, auf Basis eines verbesserten Angebots die Verhandlungen in einer vierten Runde fortzusetzen", erklärte Verdi.
Man sehe daher keine andere Möglichkeit, als den Forderungen mit Streikmaßnahmen Nachdruck zu verleihen. "Ziel ist es, die Arbeitgeber zurück an den Verhandlungstisch zu bewegen und einen tragfähigen Kompromiss zu erreichen", so die Gewerkschaft.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa