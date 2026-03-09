Achtung, Warnstreik: Hier in Sachsen fallen morgen viele Busse aus

Pirna - Fahrgäste müssen sich wieder auf einen Warnstreik einstellen! Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder vom Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) zum Arbeitskampf aufgerufen.

Am Dienstag bestreikt Verdi den Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Ab Dienstag, 3 Uhr, muss deshalb 24 Stunden lang mit massiven Fahrtausfällen auf allen Regionalbus- und Stadtverkehrslinien gerechnet werden, teilte das Unternehmen mit.

Auch die RVSOE-Fähren, die Kirnitzschtalbahn, die Schülerverkehre, die Sport- und Schwimmbusse sowie die DB-Regio-Ersatzverkehre (auf den Linien S1, S3, RB71, RB72) seien betroffen.

"Einschränkungen in den Öffnungszeiten der RVSOE-Servicebüros sowie des Servicetelefons sind ebenfalls möglich", heißt es.

Hintergrund des Ausstands ist die festgefahrene Situation bei den Tarifverhandlungen für Beschäftigte der AVN-Gruppe Sachsen. Die dritte Runde endete ohne Ergebnis.

"Die Arbeitgeber waren nicht bereit, auf Basis eines verbesserten Angebots die Verhandlungen in einer vierten Runde fortzusetzen", erklärte Verdi.