Streik! Postbanken bleiben am Donnerstag auch in NRW dicht

Bonn - Kunden der Postbank müssen sich am Donnerstag in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens auf Verzögerungen und geschlossene Filialen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft über 100 Geschäftsstellen und Filialen zu einem Warnstreik auf.

Filialen der Postbank bleiben am Donnerstag in vielen Bundesländern dicht, auch in NRW © Marijan Murat/dpa

Damit weitet Verdi, wie es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft heißt, seine Warnstreiks vor der nächsten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern nochmals aus.

Betroffen sind neben den Filialen auch die Callcenter, die bereits am Dienstag die Arbeit niedergelegt haben. Wer also dringende Geschäfte per Telefon oder vor Ort mit seinem Berater abwickeln will, muss umplanen.

Bei dem Streit geht es um einen neuen Tarifvertrag. Verdi fordert für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von einem Jahr 15,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 600 Euro mehr und die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis zum 31. Dezember 2028.

Da geht die Postbank bislang nicht mit. Weil die Gespräche stocken, greift Verdi deswegen jetzt nochmal zu einem größeren Warnstreik.