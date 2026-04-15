Streik-Welle rollt weiter: Erneut Flug-Ausfälle am BER

Berlin - Die Lufthansa wird die vergangenen Tage von mehreren Gewerkschaften bestreikt. Auch am Mittwoch fallen am BER erneut zahlreiche Flüge aus.

Nach aktuellem Stand wird die Streikwelle bei der Lufthansa-Gruppe noch bis Freitag anhalten. © Carsten Koall/dpa

Wie schon gestern wurden auch für heute knapp 40 Starts und Landungen von Lufthansa gestrichen, wie auf der Internetseite des BER zu sehen ist. Die Lufthansa-Tochter Eurowings bietet alle Flüge vom und zum BER planmäßig an.

Dieses Mal hat die Gewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter aufgerufen, die Arbeit für zwei Tage bis einschließlich Donnerstag niederzulegen.

Sie lösen damit nahtlos die Piloten ab, die zuvor für zwei Tage den Flugverkehr der Lufthansa in weiten Teilen lahmgelegt haben.

Die Streikwelle bei der Lufthansa-Gruppe wird nach aktuellem Stand noch bis Freitag andauern. Denn die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte gestern Abend weitere Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa, der Tochter CityLine und dem Ferienflieger Eurowings an.