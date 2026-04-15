Vivantes-Streik in Berlin beginnt: Das müssen Patienten jetzt wissen

Berlin - Beschäftigte der Vivantes-Kliniken in Berlin sind am Mittwoch zum Streik aufgerufen. Welche Folgen das für Patienten und Besucher haben könnte.

Beschäftigte der Vivantes-Kliniken sind bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagmorgen zum Streik aufgerufen. © Katharina Kausche/dpa

Die Gewerkschaft Verdi rief Angestellte aus Gastronomie, Logistik, Reinigung und anderen Bereichen der Vivantes-Tochterunternehmen auf, ihre Arbeit ruhen zu lassen.

Ärzte und Pflegefachkräfte zählen nicht dazu.

Der Streik habe "mit der frühsten Frühschicht" begonnen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Ben Brusniak. Der Streik-Aufruf gilt bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagmorgen.

Im Rahmen des Streiks ist am Mittwoch für 9 Uhr eine Kundgebung vor dem Urban Krankenhaus mit anschließender Demonstration durch Kreuzberg geplant.

Am Donnerstag soll es eine Kundgebung vor der CDU-Landeszentrale geben.