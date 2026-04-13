Ab Mittwoch wird in Sachsen wieder gestreikt: Das müsst Ihr in Chemnitz beachten

Chemnitz - Die Gewerkschaft ver.di kündigt für Mittwoch bis Samstag den nächsten Warnstreik im Regionalverkehr an. Auch in Chemnitz und Umgebung kommt es zu Einschränkungen.

Ab Mittwoch wird wieder gestreikt. Auch das Liniennetz der CVAG ist betroffen. © Robert Michael/dpa

Der viertägige Ausstand betrifft neben Chemnitz auch Regionalverkehre in den Landkreisen Zwickau, Erzgebirge und Mittelsachsen.

Obwohl die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) selbst nicht bestreikt wird, kommt es dennoch auch wieder im CVAG-Liniennetz zu Einschränkungen und Ausfällen. Wie die CVAG mitteilte, ist auf folgenden Buslinien mit Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen: 32, 41,43, 46, 63, 82 und 96.

Bei der Buslinie 21 ist nur die Fahrt von Limbach-Oberfrohna nach Borna um 4.20 Uhr betroffen und bei der Linie 69 sind die Verstärkerfahrten mit dem Standardlinienbus betroffen. Die Fahrt der 53 um 6.37 Uhr ab Chemnitzer Straße findet statt.

"Weitere Linien der CVAG sind vom Warnstreik nicht betroffen", hieß es abschließend.

Den Fahrgästen wird empfohlen, sich unmittelbar vor Fahrtbeginn über die geplante Verbindung über die CVAGapp oder auf der Website www.cvag.de zu informieren.