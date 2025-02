Streiks bei der Deutschen Post: 100 Mitarbeiter legen ihre Arbeit nieder

Erfurt/Sömmerda - Bei der Deutschen Post in Erfurt und Sömmerda wurde am heutigen Dienstag gestreikt.

Wegen eines Tarifkonflikts wurde am Dienstag bei der Deutschen Post an zwei Standorten in Thüringen gestreikt. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa

Wie die Gewerkschaft ver.di erklärte, hätten an beiden Standorten rund 100 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt.

Während das Zustellzentrum Sömmerda laut Gewerkschaftsangaben am Dienstag komplett geschlossen bleibt, war der Streik am Erfurter Güterverkehrszentrum am Dienstagvormittag nach Schichtende beendet.

Hintergrund des Streiks ist der Tarifkonflikt bei der Deutschen Post.