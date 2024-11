Streiks haben sich ausgezahlt: Mehr Kohle für diese Berufsgruppe im Ländle!

Erst Mitte Oktober demonstrierten Arbeiter mit Leuchtfackeln am zweiten Verhandlungstag in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie. © Bernd Weißbrod/dpa

Der IG-Metall-Bezirk Baden-Württemberg und der Arbeitgeberverband Südwestmetall teilten in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit, einen zuvor in Hamburg erzielten Pilotabschluss zu übernehmen.

Der Pilotabschluss wurde von Verhandlungsteams aus Bayern und dem Tarifgebiet Küste erreicht. Diese teilten den Abschluss nach 18-stündigen Verhandlungen am Dienstagvormittag mit.

"Uns ist ein gutes Ergebnis für die Beschäftigten gelungen", sagte IG-Metall-Bezirksleiterin und Verhandlungsführerin Barbara Resch laut Mitteilung.

Der Abschluss passe in die Zeit und entlaste die Menschen. Die Gewerkschafterin bedankte sich auch bei den Beschäftigten, die in den vergangenen zwei Wochen an Warnstreiks teilgenommen hatten und damit Druck aufgebaut hätten.