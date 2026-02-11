Lufthansa-Streik: Was bedeutet das für Passagiere ab Hamburg Airport?

Hamburg - Die Flut an Streiks nimmt kein Ende: Am Donnerstag, 12. Februar, wird das Lufthansa-Personal dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Das Personal von Lufthansa wird für einen Tag zum Streik aufgerufen. © Bodo Marks/dpa

Die Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit hatten am Dienstag zu einem kurzfristigen eintägigen Streik aufgerufen, teilte der Hamburger Flughafen mit.

Aus diesem Grund könne es am Donnerstag zu möglichen Streichungen oder Änderungen bei Lufthansa-Flügen kommen.

Die Piloten von Lufthansa streiken für höhere Betriebsrenten, die Flugbegleiter wollen Tarifverhandlungen erzwingen.

Passagiere, die an dem Tag einen Lufthansa-Flug gebucht haben oder von Flugausfällen betroffen sind, sollen auf der Website von Lufthansa weitere Informationen erhalten.