Lufthansa-Streik: Was bedeutet das für Passagiere ab Hamburg Airport?
Hamburg - Die Flut an Streiks nimmt kein Ende: Am Donnerstag, 12. Februar, wird das Lufthansa-Personal dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.
Die Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit hatten am Dienstag zu einem kurzfristigen eintägigen Streik aufgerufen, teilte der Hamburger Flughafen mit.
Aus diesem Grund könne es am Donnerstag zu möglichen Streichungen oder Änderungen bei Lufthansa-Flügen kommen.
Die Piloten von Lufthansa streiken für höhere Betriebsrenten, die Flugbegleiter wollen Tarifverhandlungen erzwingen.
Passagiere, die an dem Tag einen Lufthansa-Flug gebucht haben oder von Flugausfällen betroffen sind, sollen auf der Website von Lufthansa weitere Informationen erhalten.
Lufthansa: Umbuchungen der betroffenen Passagiere habe "höchste Priorität"
Auf der Internetseite der Fluggesellschaft steht bislang nur, dass die Airline durch den Streik "ihr Flugprogramm anpassen" müsse. Zudem sollen Gäste, die von dem Streik betroffen seien, "derzeit umgebucht" werden.
Dieser Prozess habe für die Fluggesellschaft aktuell "die höchste Priorität und dauert noch an". Reisende sollen zusätzlich Informationen zu Umbuchungsmöglichkeiten per Mail oder in der Lufthansa App erhalten.
Ab Hamburg hatte Lufthansa am 12. Februar jeweils zwölf Ankünfte und Abflüge von Frankfurt geplant. Außerdem sollte es je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geben.
Insgesamt seien für Donnerstag 130 Ankünfte und 130 Abflüge am Hamburg Airport geplant.
Flugstreichungen sind derzeit auf der Website vom Hamburg Airport nicht einzusehen.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa