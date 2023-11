"Streiktag Bildung": Lehrer, Erzieher und Pädagogen wollen Arbeit niederlegen

Bereits im September wurde im Namen der GEW gestreikt. Ende November soll nun ein zweiter Protest folgen. © Henning Kaiser/dpa

Demnach sollen Länderbeschäftigte, die an Bildungseinrichtungen arbeiten, am 28. November ihre Arbeit niederlegen und an vier zentralen Kundgebungsorten in Deutschland protestieren. Das teilte die GEW am Dienstag mit.

Bei den Versammlungen in Hamburg, Berlin, Leipzig und Karlsruhe, bei denen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmenden gerechnet wird, soll dem Unmut "über die Blockadehaltung der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde" Luft gemacht werden.

So fordert die Gewerkschaft für Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -pädagogen, Hochschullehrende sowie studentische Beschäftigte eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Auch ein einjähriger Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten sowie verbesserte Sozial- und Erziehungsdienste auf Landesebene sollen bei den Verhandlungen durchgesetzt werden.

Da die Arbeitgeber auf diese Forderungen bei der zweiten Runde im November nicht eingegangen waren, wirft die GEW ihnen nun vor, "ihren gesellschaftlichen und sozialen Kompass komplett verloren zu haben". Die dritte Tarifrunde findet am 7./8. Dezember in Potsdam statt. Hier sollen die Verhandlungen dann besser laufen.