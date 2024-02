Verdi macht erneut Ernst: An diesen Tagen steht Kölner ÖPNV still

Unzählige Pendler müssen sich für Donnerstag und Freitag Alternativen suchen. © Oliver Berg/dpa

Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Gewerkschaft erneut zu einem bundesweiten Streik bei Bussen und Bahnen aufgerufen.

Für die Domstadt bedeutet das: keine Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs am Donnerstag (29. Februar) und Freitag (1. März)!

Erst am Samstag (2. März) sollen in Köln wieder Busse und Bahnen nach Regelbetrieb fahren. "Dies bedeutet, dass ab Donnerstag, 3 Uhr, keine Stadtbahn-Fahrten der KVB stattfinden und nur die durch Subunternehmen durchgeführten Busfahrten erfolgen können", erklärte die KVB in einer Mitteilung.

Schon in der Vorwoche war klar, dass Busse und Bahnen für zwei ganze Tage stehen bleiben werden.